Маршрутные отправки зерна по ж/д в России увеличится

В целях полной реализации российского экспортного зернового потенциала ЗАО «Русагротранс» выступило с инициативой активной и безотлагательной модернизации зерновой логистики, для чего компания развивает технологию маршрутных отправок, позволяющих вдвое ускорить доставки экспортного зерна. Об этом заявил генеральный директор ЗАО «Русагротранс» Константин Засов в ходе совещания по вопросам развития экспортной инфраструктуры зернового рынка, сообщает АПК-Информ.

Стратегия ЗАО «Русагротранс» предусматривает увеличение доли маршрутных отправок на рынке железнодорожных перевозок зерна с 10% в 2010 г. до 55% в 2013 году. За счет внедрения маршрутных поездов совокупная экономия зерновой отрасли от снижения издержек составит не менее 1 млрд. руб. в год. «Новая система позволит сократить точки отгрузки, увеличить перевозки зерна и снизить стоимость транспортной составляющей в экспорте зерна на 10-15% в зависимости от направления поставок», - подчеркнул К.Засов.

В период с 2010 по 2013 гг. ЗАО «Русагротранс», в соответствии с общей стратегией развития ОАО «РЖД», планирует внедрить технологию маршрутных отправок зерна на Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорогах, а в дальнейшем распространить технологию маршрутных отправок и на другие направления.

Эксперт также отметил, что развитие экспортных поставок зерна тормозится отсталой инфраструктурой - дефицитом линейных элеваторов, недостатком терминальных портовых мощностей и глубоководных портов, сокращающимся парком вагонов-зерновозов и неэффективной технологией единичных повагонных отправок.

К.Засов отметил, что мощности по перевалке всех российских портов сегодня не превышают 21 млн. тонн, тогда как сегодняшний потенциал российского экспорта уже составляет не менее 30 млн. тонн, и в будущем будет только возрастать. Открытие Туапсинского терминала, по его мнению, позволит уже сейчас увеличить погрузку как минимум на 2-3 млн. тонн зерна в год, а также разгрузить порт Новороссийск.

«ЗАО «Русагротранс», в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с ОАО «Объединенная зерновая компания», а также в сотрудничестве с ОАО «РЖД», Министерством сельского хозяйства и другими федеральными ведомствами и частными компании будет и дальше прилагать все усилия по строительству и развитию инфраструктуры зерновых терминалов на Азово-Черноморском побережье, Дальнем Востоке и Балтике», - резюмировал К.Засов.