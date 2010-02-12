Следующим аграрным министром может стать Рыжук

Председатель комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК не исключает, что экс-губернатор Житомирской области и экс-министр аграрной политики, "регионал" Сергей РЫЖУК может стать следующим министром аграрной политики.

Об этом Н. ПРИСЯЖНЮК собщил журналистам вчера поздно вечером в Житомире на пресс-конференции.

"Сергей РЫЖУК, - считает он, - имеет все шансы стать министром агрополитики в следующем правительстве".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК уточнил, что "такую возможность в Партии регионов не исключают".

Глава аграрного комитета ВР также уточнил, что "у С. РЫЖУКА есть собственный план вывода аграрного сектора экономики страны из кризиса".

Н. ПРИСЯЖНЮК отметил, что "С. РЫЖУК также вполне может стать и новым губернатором Житомирской области как человек, успешно работавший уже на этой должности, и как руководитель, готовый за короткий период вывести область из состояния депрессивности".

Глава аграрного комитета ВР также добавил, что "не исключает возможности того, что сам возглавит Житомирскую облгосадминистрацию, поскольку уже имеет опыт работы первым зампредседателя губернатора области (Н. ПРИСЯЖНЮК работал вице-губернатором при председателе Житомирской ОГА Николае РУДЧЕНКО, ныне - народный депутат от Блока Литвина), а позже - первым замом у житомирского губернатора Сергея РЫЖУКА - УНИАН).

Н. ПРИСЯЖНЮК также сказал, что будет "ставить вопрос в обязательном порядке перед руководством ПР после формирования новой коалиции в парламенте о возможной смене действующего председателя Житомирской ОГА (Юрия ЗАБЕЛЫ - УНИАН).

Он также сообщил, что "в данный момент лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ выступает против каких-либо кулуарных договоренностей о новых назначениях до формирования коалиции в парламенте".

Говоря о принципах формирования власти и новых назначениях, Н. ПРИСЯЖНЮК отметил, что "тут принцип профессионализма будет учтен в обязательном порядке".

"Если и сейчас в Житомирской области, к примеру, есть толковые молодые высокопрофессиональные председатели райгосадминистраций, на которых я еще в свое время возлагал большие надежды, будучи вице-губернатором, то зачем их менять, если они справляются со своими обязанностями?" - спросил Н. ПРИСЯЖНЮК журналистов.

Он также подчеркнул необходимость соблюдения тех норм украинского законодательства, которые усиливают власть губернаторов и предполагают, что именно с ними должны согласовываться все назначения руководителей силовых структур в регионе (чего, по словам Н. ПРИСЯЖНЮКА, не происходило в последние годы при правительстве Ю. ТИМОШЕНКО и ее предшественниках "не из" Партии регионов - УНИАН).

Напомним, что в данный момент губернатором Житомирской области является Юрий ЗАБЕЛА, который неоднократно заявлял журналистам о своем намерении "работать длительное время на этой должности для блага территориальной общины Житомирской области".

Справка УНИАН. Николай ПРИСЯЖНЮК

С ноября 2003 по конец 2005 года был первым заместителем председателя Житомирской ОГА - Сергея РЫЖУКА по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса.

С. РЫЖУК был назначен министром аграрной политики в ноябре 2002 года.

С 2003 по 2005 годы Н.ПРИСЯЖНЮК работал председтелем Житомирской облгосадминистрации.не исключает, что экс-губернатор Житомирской области и экс-министр аграрной политики, "регионал" Сергей РЫЖУК может стать следующим министром аграрной политики.

Об этом Н. ПРИСЯЖНЮК собщил журналистам вчера поздно вечером в Житомире на пресс-конференции.

"Сергей РЫЖУК, - считает он, - имеет все шансы стать министром агрополитики в следующем правительстве".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК уточнил, что "такую возможность в Партии регионов не исключают".

Глава аграрного комитета ВР также уточнил, что "у С. РЫЖУКА есть собственный план вывода аграрного сектора экономики страны из кризиса".

Н. ПРИСЯЖНЮК отметил, что "С. РЫЖУК также вполне может стать и новым губернатором Житомирской области как человек, успешно работавший уже на этой должности, и как руководитель, готовый за короткий период вывести область из состояния депрессивности".

Глава аграрного комитета ВР также добавил, что "не исключает возможности того, что сам возглавит Житомирскую облгосадминистрацию, поскольку уже имеет опыт работы первым зампредседателя губернатора области (Н. ПРИСЯЖНЮК работал вице-губернатором при председателе Житомирской ОГА Николае РУДЧЕНКО, ныне - народный депутат от Блока Литвина), а позже - первым замом у житомирского губернатора Сергея РЫЖУКА - УНИАН).

Н. ПРИСЯЖНЮК также сказал, что будет "ставить вопрос в обязательном порядке перед руководством ПР после формирования новой коалиции в парламенте о возможной смене действующего председателя Житомирской ОГА (Юрия ЗАБЕЛЫ - УНИАН).

Он также сообщил, что "в данный момент лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ выступает против каких-либо кулуарных договоренностей о новых назначениях до формирования коалиции в парламенте".

Говоря о принципах формирования власти и новых назначениях, Н. ПРИСЯЖНЮК отметил, что "тут принцип профессионализма будет учтен в обязательном порядке".

"Если и сейчас в Житомирской области, к примеру, есть толковые молодые высокопрофессиональные председатели райгосадминистраций, на которых я еще в свое время возлагал большие надежды, будучи вице-губернатором, то зачем их менять, если они справляются со своими обязанностями?" - спросил Н. ПРИСЯЖНЮК журналистов.

Он также подчеркнул необходимость соблюдения тех норм украинского законодательства, которые усиливают власть губернаторов и предполагают, что именно с ними должны согласовываться все назначения руководителей силовых структур в регионе (чего, по словам Н. ПРИСЯЖНЮКА, не происходило в последние годы при правительстве Ю. ТИМОШЕНКО и ее предшественниках "не из" Партии регионов - УНИАН).

Напомним, что в данный момент губернатором Житомирской области является Юрий ЗАБЕЛА, который неоднократно заявлял журналистам о своем намерении "работать длительное время на этой должности для блага территориальной общины Житомирской области".

Справка УНИАН. Николай ПРИСЯЖНЮК

С ноября 2003 по конец 2005 года был первым заместителем председателя Житомирской ОГА - Сергея РЫЖУКА по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса.

С. РЫЖУК был назначен министром аграрной политики в ноябре 2002 года.

С 2003 по 2005 годы Н.ПРИСЯЖНЮК работал председтелем Житомирской облгосадминистрации.