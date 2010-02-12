В Херсонской области поголовье птицы выросло на 5,5%

В Херсонской области в январе текущего года в сравнении с аналогичными данными за январь 2009 года поголовье птицы в птицеводческих предприятиях увеличилось на 5,5%, а производство яиц выросло на 14,1%.

Как сообщили УНИАН в Гланом управлении статистики в области, к 1 февраля текущего года во всех категориях хозяйств насчитывалось 3,6 млн. голов птицы, что на 187,6 тыс. голов (на 5,5%) больше, чем на 1 февраля 2009 года.

Поголовье птицы (включая молодняк) в сельхозпредприятиях составляет 1,41 млн., что в сравнении с данными на 1 февраля 2009 больше на 121,8 тыс. голов (на 9,5%).

При этом производство яиц от птицы всех видов за январь 2010 года во всех категориях хозяйств составило 34,8 млн. штук, что на 4,3 млн. штук (на 14,1%) больше, чем в январе 2009 года.

Сельхозпредприятиями области произведено куриных яиц 24,9 млн. штук, что на 4 млн. штук, больше (на 19,1%), чем на соответствующую дату в прошлом году.