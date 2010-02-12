Аммиачная селитра поступит на рынок из интервенционного фонда
11:35, 12 февраля 2010Агро
1
Кабмин разрешил
Кабинет Министров Украины разрешил Аграрному фонду реализовывать аммиачную селитру из государственного интервенционного фонда, закупленную в 2009 году.
Соответствующее распоряжение №190-р от 3 февраля 2010 года обнародовано на сайте Верховной Рады.
Реализация аммиачной селитры разрешена по средневзвешенным ценам равновесия (фиксинга), которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не ниже цены покупки на условиях поставки «склад производителя» и предварительной оплаты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter