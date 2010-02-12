Нужен новый закон о сахаре

Председатель аграрного комитета Верховной Рады Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что его комитет настаивает на принятии нового сахарного закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Житомире.

По его словам, нынешний закон, принятый в 1999 году и регламентирующий цену на сахар и сахарную свеклу, не стимулирует развитие сахарной отрасли в Украине.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что разработанный им соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

По его данным, сахарная отрасль страны способна производить около 5 млн. тонн сахара в год. Для успешной работы отрасли, по мнению депутата, в Министерстве аграрной политики нужно создать аналитическую мониторинговую группу, которая будет отслеживать и прогнозировать ситуацию с выращиванием и переработкой сахара в стране.

Н.ПРИСЯЖНЮК уверен, что при правильном дотировании выращивания сахарной свеклы Украина способна не только обеспечить себя сахаром, но и успешно экспортировать его в Россию.

При этом он настаивает на необходимости отмены внутренней квоты на производство сахара в стране. «Ныне действующая квота не помогает сахаропроизводителям, а только мешает», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Глава аграрного комитета ВР также сообщил о намерении собрать в возглавляемом им комитете за «круглым столом» аграриев, производителей сахара, представителей Минагрополитики и обсудить эти проблемы.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что парламент должен срочно принять новый закон для урегулирования ситуации с ростом цен на сахар.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением № 96 от 3 февраля 2010 года установил квоту на производство сахара и минимальные цены на сахар и свеклу на 2010-2011 маркетинговый год.

Документом поручено установить предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота “А”) в период с 1 сентября 2010 года до 1 сентября 2011 года в объеме 1 млн. 892 тыс. тонн.

Также документом утверждены минимальные цены на сахарную свеклу, которая будет поставляться с 1 сентября 2010 года до 1 сентября 2011 года для производства сахара в рамках квоты “А” (с учетом базисной сахаристости), на уровне 291,66 грн. за тонну (без НДС) и на сахар квоты “А” – 4,25 тыс. грн./т (без НДС).