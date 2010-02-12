Нужен новый закон о сахаре
Считают в Аграрном комитете парламента
Председатель аграрного комитета Верховной Рады Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что его комитет настаивает на принятии нового сахарного закона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Житомире.
По его словам, нынешний закон, принятый в 1999 году и регламентирующий цену на сахар и сахарную свеклу, не стимулирует развитие сахарной отрасли в Украине.
Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что разработанный им соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.
По его данным, сахарная отрасль страны способна производить около 5 млн. тонн сахара в год. Для успешной работы отрасли, по мнению депутата, в Министерстве аграрной политики нужно создать аналитическую мониторинговую группу, которая будет отслеживать и прогнозировать ситуацию с выращиванием и переработкой сахара в стране.
Н.ПРИСЯЖНЮК уверен, что при правильном дотировании выращивания сахарной свеклы Украина способна не только обеспечить себя сахаром, но и успешно экспортировать его в Россию.
При этом он настаивает на необходимости отмены внутренней квоты на производство сахара в стране. «Ныне действующая квота не помогает сахаропроизводителям, а только мешает», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.
Глава аграрного комитета ВР также сообщил о намерении собрать в возглавляемом им комитете за «круглым столом» аграриев, производителей сахара, представителей Минагрополитики и обсудить эти проблемы.
Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что парламент должен срочно принять новый закон для урегулирования ситуации с ростом цен на сахар.
Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением № 96 от 3 февраля 2010 года установил квоту на производство сахара и минимальные цены на сахар и свеклу на 2010-2011 маркетинговый год.
Документом поручено установить предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота “А”) в период с 1 сентября 2010 года до 1 сентября 2011 года в объеме 1 млн. 892 тыс. тонн.
Также документом утверждены минимальные цены на сахарную свеклу, которая будет поставляться с 1 сентября 2010 года до 1 сентября 2011 года для производства сахара в рамках квоты “А” (с учетом базисной сахаристости), на уровне 291,66 грн. за тонну (без НДС) и на сахар квоты “А” – 4,25 тыс. грн./т (без НДС).