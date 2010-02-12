В Кировоградской области сократилось производство мяса

В Кировоградской области в январе 2010 года производство мяса сократилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 4,2 тыс. тонн, производство молока – на 1,3%, до 15,7 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, производство яиц за указанный период увеличилось на 0,4% – до 28,5 млн. штук.

Соотношение общего количества выращенного скота и птицы к реализации на убой в сельскохозяйственных предприятиях составило 180,9% (в 2009 году – 132,8%).

В январе в области численность поголовья крупного рогатого скота сократилась на 3,5% – до 131,8 тыс. голов, в том числе коров – на 3,1%, до 71,5 тыс. голов.

В то же время, увеличилось количество свиней – на 18,5%, до 259,1 тыс. голов, овец и коз – на 0,7%, 41 тыс. голов, птицы всех видов – на 4,4%, 4 млн. 093,8 тыс. голов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года надой молока от одной коровы (по среднему поголовью) уменьшился на 3%, или 7 кг, и составил 226 кг. Среднесуточный прирост крупного рогатого скота при выращивании, вскармливании и нагуле сократился на 31 кг, до 358 кг, свиней – на 12 кг, до 244 кг.