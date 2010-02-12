Экспорт украинского зерна в 2009/10 МГ составит 19,5-20 млн т

По оценкам Украинской аграрной конфедерации экспорт зерна из Украины в январе-июле 2010 г. может составить 6 млн. тонн, в том числе – 2,6 млн. тонн пшеницы, 2 млн. тонн кукурузы и 1,3 млн. тонн ячменя. Исходя из этого, переходящие запасы этих культур могут быть на уровне, соответственно, 2,8 млн. тонн, 1,05 млн. тонн и 1,55 млн. тонн. Об этом сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов, сообщает АПК-Информ

По его словам, таким образом, общий объём экспорта украинского зерна в 2009/10 МГ с учётом ряда факторов составит 19,5-20 млн. тонн. При этом, исходя из наличных ресурсов, он мог бы составить 21,5-22 млн. тонн.

Как отметил генеральный директор конфедерации, в основу баланса взяты данные о запасах зерна на 1 января 2010 года, которые составляют 17,6 млн. тонн без учёта домохозяйств, в том числе 7,6 млн. тонн пшеницы, 4 млн. тонн кукурузы и 4,1 млн. тонн ячменя, и экспертные данные УАК. В балансе учтены потребности организованного рынка Украины в ресурсах зерна на январь-июнь 2010 года для промпереработки, формирования семенного фонда под весенний сев, объёмы потенциального экспорта, потери при хранении. С учётом всех этих показателей и факторов, в балансе сформированы потенциальные прогнозные объёмы экспорта и запасы основных видов зерна (пшеницы, кукурузы, ячменя) на 1 июля 2010 года.