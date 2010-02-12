Отменять маркировку "Без ГМО" рано

Отменять маркировку «Без ГМО» слишком рано, считает глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская, сообщает АПК-Информ

По ее словам, заставить производителей маркировать продукцию «Без ГМО» значительно проще, чем продукцию, содержащую трансгены. «Продукцию, не содержащую генно-модифицированные организмы, можно приравнять к экологически чистым продуктам. А это значительное конкурентное преимущество. Поэтому я не согласна с тем, что маркировка «Без ГМО» окажется проблемой для производителей такой продукции. Напротив, это дополнительный плюс для них в позиционировании на рынке», - заявила Н. Королевская.

В то же время, глава комитета отметила, что требования о маркировке должны распространяться исключительно на органические продукты растительного и животного происхождения.

По мнению Н.Королевской, государство должно занять жесткую позицию в отношении ГМ продукции. Для этого есть две причины. Во-первых, вероятная скрытая биологическая угроза такой продукции. Во-вторых, отсутствие достаточных технических возможностей для контроля соответствия маркировки содержимому всех продуктов на украинском рынке.

Как сообщалось, 27 января т.г. министр экономики Богдан Даналишин сообщил, что Кабинет министров Украины предлагает на законодательном уровне отменить обязательную норму маркировки значком «Без ГМО» товаров, в которых ГМО содержаться не может.

17 декабря 2009 г. Верховная Рада Украины приняла закон об обязательном информировании граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО). Действие закона не распространяется на табак и табачные изделия и пищевые продукты, произведенные для личного потребления. Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает данному закону и соответствующим техническим регламентам. Все пищевые продукты, находящиеся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в пищевых продуктах ГМО, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «С ГМО» или «Без ГМО» соответственно.