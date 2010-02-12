В субботу будет идти снег

Днем до минус 2 градусов

13 февраля в Киеве облачно, ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, кое-где гололед, налипание мокрого снега, метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса. 13 февраля в Киеве облачно, ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, кое-где гололед, налипание мокрого снега, метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, кое-где гололед, налипание мокрого снега, метель, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса. В Карпатах ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, температура ночью -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса. В Моршине ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, температура ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса. В Трускавце ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, температура ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1 градус. В Сваляве ночью временами дождь с мокрым снегом, днем осадки, местами сильные, температура ночью 0...-2 градуса, днем +2...+4 градуса. На севере Украины облачно, ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, кое-где гололед, налипание мокрого снега, метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем -3...+2 градуса. В центре Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем осадки, местами сильные, кое-где гололед, налипание мокрого снега, метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +1...-4 градуса. На востоке Украины облачно, снег, местами гололед и метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью -8...-13 градусов, днем -2...-7 градусов. На юге Украины облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, местами сильный, ночью и утром местами гололед, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...-4 градуса, днем +1...+6 градусов. В Крыму облачно, дождь, днем местами сильный, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов. В Ялте дождь, днем местами сильный, температура ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов. 13 февраля в Киеве облачно, ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, кое-где гололед, налипание мокрого снега, метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, кое-где гололед, налипание мокрого снега, метель, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса. В Карпатах ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, температура ночью -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса. В Моршине ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, температура ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса. В Трускавце ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, температура ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1 градус. В Сваляве ночью временами дождь с мокрым снегом, днем осадки, местами сильные, температура ночью 0...-2 градуса, днем +2...+4 градуса. На севере Украины облачно, ночью снег, мокрый снег, днем осадки, местами сильные, кое-где гололед, налипание мокрого снега, метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем -3...+2 градуса. В центре Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем осадки, местами сильные, кое-где гололед, налипание мокрого снега, метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +1...-4 градуса. На востоке Украины облачно, снег, местами гололед и метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью -8...-13 градусов, днем -2...-7 градусов. На юге Украины облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, местами сильный, ночью и утром местами гололед, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...-4 градуса, днем +1...+6 градусов. В Крыму облачно, дождь, днем местами сильный, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов. В Ялте дождь, днем местами сильный, температура ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов.

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