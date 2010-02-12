В Херсонской обл. поголовье КРС сократилось

В Херсонской области поголовье крупного рогатого скота на 1 февраля 2010 года в хозяйствах всех категорий по сравнению с данными на 1 февраля 2009 года сократилось на 6,8% - до 131,8 тыс. голов.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, в том числе коров стало на 6,5% меньше – 80 тыс. голов.

Поголовье овец и коз уменьшилось на 0,9% – до 68,4 тыс. голов.

В то же время количество свиней выросло на 11% – до 195,6 тыс. голов, а птицы всех видов - на 5,5% – до 3,6 тыс. голов.