В Тернопольской обл. продажа агропродукции на рынках снизилась

В Тернопольской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках в январе т.г. по сравнению с январем 2009 года уменьшилась на 14,6%, при этом цены выросли на 5,8%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении статистики.

Согласно сообщению, продукты животноводства подорожали на 2,3%, их продажа уменьшилась на 14,9%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 13,9% при росте цен на 15%.

В частности, чеснок подорожал в 2,5 раза, его продажи упали на 14,7%, лук – на 81,4% (продажи сократились на 10,4%), морковь – на 71,3% (-41%), свежая капуста – в 2,3 раза (-17,4%).

Фрукты и ягоды в области за январь подешевели на 5,9%, их продали на 0,1% больше по сравнению с январем 2009 года.

Хлебные изделия подешевели на 0,6%, продажи уменьшились на 25,1%.

Сахар подорожал в 2,1 раза, продажи упали на 10,2%, масло растительное – на 8,8% при уменьшении продаж на 10,8%.

Мясопродукты подешевели на 1,8%, продажи упали на 15,3%. Молокопродукты выросли в цене на 22,6%, их продажа уменьшилась на 14,28%. Яйца подорожали на 14,3%, при этом зафиксирован спад их продажи на 6,4%.