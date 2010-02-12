Аграрии обеспечены финансовыми ресурсами на 50%

Министерство аграрной политики Украины оценивает обеспеченность сельхозтоваропроизводителей финансовыми ресурсами на проведение весенней посевной кампании в 50% от потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сообщил первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«По информации регионов, общая потребность в финансовых ресурсах для проведения весенних полевых работ для сельхозпредприятий составляет более 24 млрд. грн. Около 12 млрд. грн. есть в распоряжении сельхозтоваропроизводителей», - сказал он, добавив, что у аграриев также есть товарные ресурсы, чтобы пополнить финансовые средства.

Кроме того, по оценкам министерства, еще около 1 млрд. грн. будет направлено Аграрным фондом на форвардные закупки зерна, что является «своеобразным видом кредитования».

Также министерство ожидает, что аграрии привлекут около 5 млрд. грн. кредитных ресурсов. «По заявкам сельхозпроизводителей мы ожидаем, что банковская система должна выделить около 5 млрд. грн. кредитов сугубо на весенние полевые работы», - сказал Ю.ЛУЗАН. Он отметил, что с банками уже ведутся переговоры. При этом процентные ставки по кредитам высокие. Уже получено около 60 млн. грн. кредитов под 20-30%. Но министерство рассчитывает, что в законе о бюджете будет предусмотрена статья на компенсацию процентных ставок, заявку на которую министерство ранее подало в объеме 2 млрд. грн.