Аграрный фонд в марте начнет экспорт зерна

Аграрный фонд Украины в марте т.г. начнет экспорт зерна. Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве аграрной политики Украины.

«Через две-три недели Аграрный фонд начнет отгрузку зерна на экспорт», - сказал он.

Источник напомнил, что с внесением изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”, Аграрному фонду предоставлено право экспорта зерна из государственного интервенционного фонда, и объем экспорта не может превышать 500 тыс. тонн.