Кабмин возобновит возмещение НДС экспортерам зерна

Правительство Украины намерено возобновить действовавший в прошлом году механизм возмещения НДС экспортерам зерна через Аграрный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в пятницу журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

"Мы хотим возобновить ту норму, которая действовала в минувшем году и была достаточно эффективной – это возмещение НДС экспортерам зерна через Агарный фонд", - сказал он.

Министр отметил, что на сегодня Аграрный фонд имеет более 1,5 млн. тонн зерна, которые могут быть задействованы для возмещения НДС экспортерам.