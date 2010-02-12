Кабмин возобновит возмещение НДС экспортерам зерна
17:03, 12 февраля 2010Агро
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Через Аграрный фонд
Правительство Украины намерено возобновить действовавший в прошлом году механизм возмещения НДС экспортерам зерна через Аграрный фонд.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в пятницу журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.
"Мы хотим возобновить ту норму, которая действовала в минувшем году и была достаточно эффективной – это возмещение НДС экспортерам зерна через Агарный фонд", - сказал он.
Министр отметил, что на сегодня Аграрный фонд имеет более 1,5 млн. тонн зерна, которые могут быть задействованы для возмещения НДС экспортерам.
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