В Житомирской обл. производство молока выросло
18:53, 12 февраля 2010Агро
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В январе на 8,7%
В Житомирской области в январе т.г. производство молока в сельхозпредприятиях увеличилось на 8,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 5 тыс. тонн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской ОГА по вопросам агропромышленной политики Николай ДЕЙСАН.
По его словам, лучшие показатели продемонстрировали хозяйства Попельнянского и Ружинского районов, где валовой надой молока вырос, соответственно, на 9% и 14% и составил 1298,6 т и 1049,3 т.
В агроформированиях области надой от коровы составил в среднем 165 кг молока, что на 29 кг больше аналогичного прошлогоднего показателя.
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