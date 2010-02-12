В Житомирской обл. производство молока выросло

В Житомирской области в январе т.г. производство молока в сельхозпредприятиях увеличилось на 8,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 5 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской ОГА по вопросам агропромышленной политики Николай ДЕЙСАН.

По его словам, лучшие показатели продемонстрировали хозяйства Попельнянского и Ружинского районов, где валовой надой молока вырос, соответственно, на 9% и 14% и составил 1298,6 т и 1049,3 т.

В агроформированиях области надой от коровы составил в среднем 165 кг молока, что на 29 кг больше аналогичного прошлогоднего показателя.