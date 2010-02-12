Реализация скота и птицы на убой сократилась на 4,6%

В Житомирской области в январе т.г. реализация скота и птицы на убой всеми категориями хозяйств в живом весе сократилась на 4,6% по сравнению с январем 2009 года – до 10,4 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, названный показатель на 0,5 тыс. тонн меньше аналогичного прошлогоднего.

В том числе в сельхозпредприятиях реализация скота и птицы на убой (в живом весе) сократилась на 25% по сравнению с январем 2009 года

В то же время, сельскохозяйственные предприятия региона за январь этого года произвели продукции выращивания скота и птицы (в живом весе) 907,7 тонн, что на 62,2 тонны, или 6,4%, меньше показателя января 2009 года.

Продуктивность КРС на выращивании и откорме в хозяйствах Житомирской области составляет 246 грамм среднесуточного прироста, что на 74 грамма меньше, чем было в январе 2009 г., свиней - 340 грамм, что на 12 грамм больше.

Основными причинами спада объемов производства продукции выращивания скота и птицы в январе Н.ДЕЙСАН назвал сложный температурный режим, перебои в энерго- и водоснабжении, отсутствие надлежащего учета, когда скот не перевешивали, а расчеты продуктивности не проводились.