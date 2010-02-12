Налоговики Винницкой обл. мобилизовали 525 млн. грн. акцизного сбора

Налоговики Винницкой области в 2009 году мобилизовали в государственный бюджет 525 млн. грн. акцизного сбора, что составляет 112,4% плана.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации в Винницкой области.

Согласно сообщению, также в госбюджет за указанный период мобилизовано 11,7 млн. грн. сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Выполнение плана обеспечено на 136%.