Налоговики Винницкой обл. мобилизовали 525 млн. грн. акцизного сбора
19:23, 12 февраля 2010Агро
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В госбюджет в прошлом году
Налоговики Винницкой области в 2009 году мобилизовали в государственный бюджет 525 млн. грн. акцизного сбора, что составляет 112,4% плана.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации в Винницкой области.
Согласно сообщению, также в госбюджет за указанный период мобилизовано 11,7 млн. грн. сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Выполнение плана обеспечено на 136%.
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