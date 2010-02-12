«Сумыхимпром» увеличил убыток на 36%

ОАО «Сумыхимпром» в 2009 году увеличило чистый убыток, по сравнению с 2008 годом, на 35,9% - до 313,5 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания сократила чистый доход в 2,7 раза (на 47,4%) - до 486,171 млн. грн. Валовой убыток компании по итогам года составил 100,884 млн. грн. против валовой прибыли в 148,267 млн. грн. по итогам 2008 года.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Сумыхимпром» завершило 2008 год с убытком 230,602 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль предприятия составляла 1,417 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыхимпром» - энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

На предприятии работает около 6 тыс. человек.

100% акций ОАО «Сумыхимпром» находятся в управлении Министерства промышленной политики Украины.