Северодонецкий «Азот» 200,4 получил млн. грн. убытка

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) завершило 2009 год с убытком 200,369 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль компании составляла 22,485 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания сократила чистый доход на 42% - до 2 млрд. 168,042 млн. грн. Валовой убыток компании по итогам 2009 года составил 94,303 млн. грн., тогда как в 2008 году валовая прибыль составляла 901,926 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Северодонецкое объединение «Азот» в 2008 году сократило чистую прибыль на 48,4% - до 22,485 млн. грн., по сравнению с 2007 годом.

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.

На Северодонецкий «Азот» приходится 16,4% общего объема производства аммиака в Украине и 13% общего производства азотных удобрений.

24 декабря 2004 года Фонд госимущества Украины и компания Worldwide Chemical LLC (США) создали ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с уставным фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базе СГПП «Объединение Азот». Доля Фонда госимущества в ЗАО составляла 40%, доля Worldwide Chemical LLC - 60% - дочерняя компания IBE Trade Corporatiоn.