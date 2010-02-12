КГГА хочет самостоятельно финансировать питание в детсадах

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации, начальник Главного управления по образованию и науке Виталий ЖУРАВСКИЙ инициирует передачу от районов городу функции по финансированию питания в детских садиках.

«Финансирование дошкольных учебных заведений, в частности финансирование питания, происходит за счет районных в городе Киеве государственных администраций. Это защищенные статьи финансирования, поэтому проблемы с питанием в детсадах некоторых районов города – это результат нерационального распределения средств именно в соответствующей районной администрации”, - заявил В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал, комментируя информацию в СМИ о неудовлетворительном состоянии питания в детсадах отдельных районов столицы.

Он отметил, что неоднократно обращался к руководителям районов с просьбой безотлагательно разобраться в этой ситуации.

«К большому сожалению, мы не получили ни одной реакции на подобные обращения. Однако у нас есть способ решить эту проблему и предотвратить возникновение ее в будущем”, - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

“При принятии городского бюджета на 2010 год мы будем просить депутатов Киевсовета сосредоточить средства на финансирование защищенной статьи бюджета – питание в детских садах – в Главном управлении образования и науки КГГА», – отметил он.