Китайское молоко с меламином не поставлялось за рубеж

Обнаруженные в Китае молокопродукты, отравленные веществом меламин, вызывающим поражение почек, не поставлялись за рубеж и к настоящему моменту полностью конфискованы с рынка, пишет в субботу агентство Синьхуа.

Случаи продажи отравленных меламином молокопродуктов были зафиксированы в минувшие два месяца в провинциях Гуйчжоу, Сычуань и Цзянсу. Эксперты утверждают, что они изготовлены из запасов некачественного сухого молока, оставшихся после крупнейшего "меламинового скандала"в 2008 году. Тогда в КНР от отравленного меламином молока пострадали более 300 тысяч малышей, шесть детей погибли. "Однако на оптовых складах сохранилось достаточное количество меламиносодержащего сухого молока. Когда скандал затих, оптовики снова начали поставлять его на рынок", - рассказал экс-председатель гуандунской ассоциации молокопроизводителей Ван Динмянь. По сведениям Синьхуа, к настоящему времени все эти запасы конфискованы и уничтожены.