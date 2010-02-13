Умер председатель Госкомветмедицины Петр Вербицкий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования по поводу смерти председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петра Вербицкого.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Из жизни ушел прекрасный человек, талантливый и опытный специалист, который сделал значительный вклад в развитие отечественной ветеринарной медицины и всего агропромышленного комплекса Украины. Светлая память о Петре Ивановиче Вербицком всегда будет жить в наших сердцах», – говорится в соболезновании Президента.

*** П.Вербицкий умер вчера, 12 февраля, на 58-м году жизни.