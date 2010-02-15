В Тернопольской области вымерзло 28% посевов озимого рапса.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом слабые и изреженные посевы выявлены на площади 17 тыс. га. «В среднем густота растений на метр квадратный должна достигать 60-90, на этой же площади она будет составлять 20-30. В зависимости от того, как именно изреженны посевы, в хозяйствах будут принимать решение относительно пересева.

Перемерзание озимого рапса она поясняет его поздними всходами. «Из-за отсутствия влаги рапс взошел аж в октябре и не успел настолько развиться, чтобы пережить сильные морозы. Для этих всходов критичная температура была -5 градусов», – заметила М. ДЕРМАНСКАЯ.

По ее данным, еще 43 тыс. га (72%) посевов озимого рапса – в хорошем и удовлетворительном состоянии. В целом озимый рапс в области взошел на площади 60 тыс. га.

Остальные озимые зерновые, по данным М.ДЕРМАНСКОЙ, – в хорошем состоянии благодаря тому, что выпало много снега и посевы озимых получили надежный покров.