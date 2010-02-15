В Черкасской обл. производство мяса выросло
16:24, 15 февраля 2010Агро
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В январе на 41,5%
В Черкасской области производство мяса всех видов в живом весе в январе 2010 года составило 36,8 тыс. тонн, что на 41,5% больше по сравнению с январем 2009 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.
В январе 2010 года производство молока в области сократилось на 1,2% по сравнению с январем 2009 года и составило 34,2 тыс. тонн. Производство яиц от птиц всех видов в области увеличилось на 4,6% по сравнению с январем 2009 года и составило 50,1 млн. шт.
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