В Черкасской обл. производство мяса выросло

В Черкасской области производство мяса всех видов в живом весе в январе 2010 года составило 36,8 тыс. тонн, что на 41,5% больше по сравнению с январем 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

В январе 2010 года производство молока в области сократилось на 1,2% по сравнению с январем 2009 года и составило 34,2 тыс. тонн. Производство яиц от птиц всех видов в области увеличилось на 4,6% по сравнению с январем 2009 года и составило 50,1 млн. шт.