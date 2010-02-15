В Черкасской обл. поголовье КРС сократилось

Поголовье крупного рогатого скота в Черкасской области в январе 2010 года сократилось на 4,9% по сравнению с январем 2009 года и составляло 221 тыс. голов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, в том числе поголовье коров сократилось на 4,7% - до 100,3 тыс. голов.

Поголовье свиней в январе 2010 года в Черкасской области увеличилось на 16,2% по сравнению с январем 2009 года и составило 116,2 тыс. голов. Поголовье овец и коз уменьшилось на 2,25% - до 40,7 тыс. голов. Поголовье птицы увеличилось на 55,1% и составляло 24 млн. 080,4 тыс. голов.