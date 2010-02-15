В Черкасской обл. поголовье КРС сократилось
16:34, 15 февраля 2010Агро
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В январе на 4,9%
Поголовье крупного рогатого скота в Черкасской области в январе 2010 года сократилось на 4,9% по сравнению с январем 2009 года и составляло 221 тыс. голов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, в том числе поголовье коров сократилось на 4,7% - до 100,3 тыс. голов.
Поголовье свиней в январе 2010 года в Черкасской области увеличилось на 16,2% по сравнению с январем 2009 года и составило 116,2 тыс. голов. Поголовье овец и коз уменьшилось на 2,25% - до 40,7 тыс. голов. Поголовье птицы увеличилось на 55,1% и составляло 24 млн. 080,4 тыс. голов.
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