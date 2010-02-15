Аграрии Житомирской обл. обеспечены кормами на 91,4%
16:37, 15 февраля 2010Агро
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Сообщили в ОГА
В Житомирской области обеспеченность сельхозпредприятий кормами составляет 91,4%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам АПК Николай ДЕЙСАН.
По его словам, на 1 февраля т.г. в хозяйствах региона осталось кормов в расчете на 1 одну условную голову скота 11,7 ц кормовых единиц, что на 0,6 ц кормовых единиц больше, чем годом ранее.
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