Аграрии Житомирской обл. обеспечены кормами на 91,4%

В Житомирской области обеспеченность сельхозпредприятий кормами составляет 91,4%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам АПК Николай ДЕЙСАН.

По его словам, на 1 февраля т.г. в хозяйствах региона осталось кормов в расчете на 1 одну условную голову скота 11,7 ц кормовых единиц, что на 0,6 ц кормовых единиц больше, чем годом ранее.