«Кернел» договорился о покупке 37,6% акций Allseeds Group

Компания «Кернел» (Kernel Holding S.A.), одна из крупнейших агропромышленных групп в Украине, 12 февраля т.г. подписала соглашение, дающее ей право приобрести 37,6% акций крупнейшего украинского оператора на масличном рынке Allseeds Group, принадлежащих миноритарным акционерам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Кернел».

По данным пресс-службы, соглашения будут выполнены после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины.

Согласно подписанному соглашению, стоимость Allseeds Group (то есть рыночная стоимость всех акций компании и чистого финансового долга) составляет около 230 млн. долл. Отмечается, что окончательная сумма к выплате компанией «Кернел» подлежит определенному перерасчету на основании финансового отчета Allseeds Group по состоянию на 31 марта 2010 года, подтвержденного независимым аудитором и составленного в соответствии с требованиями МСФО.

Как сообщал УНИАН, ранее «Кернел» предоставила миноритарным акционерам обязывающее предложение о приобретении 37,6% акций миноритарных акционеров Allseeds Group за 28 млн. долл. после получения разрешения на сделку от Антимонопольного комитета Украины.

Предложение основывалось на стоимости Allseeds Group, которая оценивается в 222 млн. долл., что соответствует оценке, согласованной с мажоритарными акционерами – владельцами контрольного пакета акций Allseeds Group. При этом отмечалось, что сумма будет скорректирована.

Ранее, 13 января 2010 года «Кернел» заключила соглашение об опционе на покупку, предоставляющем ей право приобрести контрольный пакет акций группы компаний Allseeds Group.

Справка УНИАН. ООО «Кернел-Трейд» – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, входит в число крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Направления бизнеса: экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, продажа бутылированного подсолнечного масла на внутреннем рынке, предоставление услуг по перевалке зерновых грузов в порту Ильичевска, сельскохозяйственная деятельность.

Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовой терминал «Трансбалктерминал», 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

В Украине "Кернел" представляют торговая компания "Кернел-Трейд" и компания "Кернел-Капитал", действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках – компания "Инерко".

Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота».

Allseeds Group ведет основную деятельность в Украине и занимается производством и экспортом растительного масла. Производственные активы Allseeds Group расположены в Украине и включают в себя маслодобывающие предприятия – ОАО «Кировоградолия» и ООО «Экотранс» (Николаев), 8 хлебоприёмных предприятий, терминал для перегрузки и экспорта масла и пр.