«Люстдорф» выплатил 1,4 млн. грн. дохода по облигациям серии А

Компания «Люстдорф» выплатила 1,434 млн. грн. дохода за одиннадцатый купонный период по своим облигациям серии А.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель компании.

Проценты по облигациям выплачены через "Первый украинский международный банк", который является платежным агентом выпуска. Проценты выплачены в полном объеме из расчета 57,34 грн. на одну облигацию, или 23% годовых.

Как сообщал УНИАН, компания «Люстдорф» повысила доходность 9-12 купона облигаций серии А на 7% - до 23% годовых. Доходность на 1-8 квартальные периоды была установлена на уровне 16% годовых.

Облигации серии А были выпущены в мае 2007 года на сумму 25 млн. грн.

Привлеченные от продажи облигаций средства направлены на финансирование реконструкции производственно-инженерного корпуса, строительство и оборудование вспомогательных цехов, складских помещений, а также частичное расширение производственного оборудования и установку нового технологического оборудования для производства новых видов продукции.

Справка УНИАН. ООО «Люстдорф» начало свою производственную деятельность с февраля 1997 года на базе Ильинецкого молочного завода (Винницкая обл.).

Имеет 6 дочерних предприятий.

ООО «Люстдорф» является владельцем четырех торговых марок – «На здоровье», «Селянське», «Бурёнка», «Тотоша».

Мощности компании позволяют перерабатывать около 350 тонн молока в сутки. Компания выпускает 42 наименования молочной продукции.

«Люстдорф» в 2008 году сократил прибыль на 90,8%, или на 4,354 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 0,444 млн. грн.

Основателями ООО „Люстдорф” является его руководство.