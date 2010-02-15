В Крыму поступления платы за лицензии выросли на 6%

В бюджет Автономной Республики Крым в январе 2010 года поступило 2,1 млн. грн. платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями, что на 6% больше, чем за январь 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК.

Согласно сообщению, в государственный бюджет Украины перечислено 1,14 млн. грн. платы за лицензии на производство, экспорт, импорт, оптовую торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями.

По данным пресс-службы, в январе т.г. сотрудники регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий провели 13 проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Финансовые санкции за нарушение действующего законодательства составили 23,7 тыс. грн.

В январе 2010 года в Крыму выдано 312 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и 268 лицензий на право розничной торговли табачными изделиями на общую сумму 585,8 тыс. грн. Производители алкогольной продукции и табачных изделий направили 23 предварительные заявки-расчёта на изготовление марок акцизного сбора в количестве 10,6 млн. штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в бюджет Автономной Республики Крым поступило 31,6 млн. грн. платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 4,3% больше, чем в 2008 году (30,3 млн. грн.).