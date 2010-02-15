На рынках Крыма продажи агропродуктов выросли

Объём продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в январе 2010 г. увеличился по сравнению с январем 2009 года на 2,7%, при этом цены выросли на 12,7%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе текущего года в Крыму продукты животноводства подорожали на 9,7%, при этом объем их продаж на рынках автономии вырос на 10,2%. Объем продаж продукции растениеводства уменьшился на 8,9% при росте цен на 18,6%.

Как сообщал УНИАН, объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в январе-декабре 2009 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 6,7%, при этом цены выросли на 16,1%.