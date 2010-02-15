В Крыму ИПЦ составил 101,9%

В Автономной Республике Крым в январе 2010 года индекс потребительских цен (индекс инфляции) составил 101,9%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе т.г. в Крыму продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,2%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 1%.

Среди продовольственных товаров рост цен отмечен на белокочанную капусту – на 33,4%, картофель – на 17,2%, огурцы, помидоры, тыкву – на 15,7%, сахар – на 14,9%, лук, свеклу, морковь, грибы – на 11,5%. Творог подорожал на 10%, кисломолочная продукция – на 9,5%, сливочное масло – на 8,5%. Яблоки выросли в цене на 5,5%, молоко – на 5,1%, бананы – на 3,9%. Вместе с тем, снижение цен наблюдалось на цитрусовые – на 3,3%, джем, повидло, мед – на 1,1%, мясо птицы – на 1%.

Среди непродовольственных товаров и в сфере услуг цены и тарифы выросли на 0,6%. Ювелирные изделия подорожали на 2,3%, запчасти для автомобилей – на 2%.

Рост цен на транспорт составил в целом 1,7% и обусловлен подорожанием бензина и масел на 3,8%, а также повышением платы за перевозки авиационным пассажирским транспортом на 3,2%.

Услуги ресторанов и отелей, а также в сфере образования в январе подорожали на 0,3%, в сфере отдыха и культуры – на 0,2%. Снижение цен зафиксировано на услуги здравоохранения – на 0,4% и связи – на 0,1%. При этом фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подешевели на 0,6%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму за 2009 год цены (тарифы) на товары и услуги возросли на 14,8%.