Белопольский машзавод увеличил убыток

ОАО "Белопольский машиностроительный завод" (г. Белополье, Сумская обл.) в 2009 году увеличило чистый убыток на 35,2% по сравнению с 2008 годом – до 1,694 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году машзавод сократил чистый доход на 80,8% по сравнению с 2008 годом – до 1,794 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 80,5% – до 2,149 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Белопольский машиностроительный завод" (г. Белополье, Сумская обл.) производит хлебопекарское оборудование, а также другое технологическое оборудование для агропромышленного комплекса (пельменные автоматы, насосы и др.).

100% акций ОАО "Белопольский машиностроительный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.

В 2008 году Белопольский машзавод сократил чистый убыток на 61,4% по сравнению с 2007 годом – до 1,253 млн. грн.