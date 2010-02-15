Только 46% озимого рапса в удовлетворительном состоянии

В Житомирской области только 46% посевов озимого рапса находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного развития Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в целом в области 12,1 тыс. га этой культуры, или 31%, находятся в хорошем состоянии, 17,9 тыс. га, или 46%, – в удовлетворительном и 8,9 тыс. га, или 23%, – в слабом состоянии.

«В этом году в области особое внимание уделили расширению площадей посевов высокорентабельных технических культур», – отметил Н.ДЕЙСАН.

Он также уточнил, что агрономическая служба региона систематически контролирует состояние перезимовки озимых зерновых и рапса. Результаты этих исследований показали, что на площади 136 тыс. га (88%) озимые зерновые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

В целом, отметил Н.ДЕЙСАН, структура посевных площадей в области под урожай 2010 года призвана обеспечить производство зерна всеми категориями хозяйств Житомирской области на уровне 1 млн. тонн, что предусмотрено областной программой «Зерно-2006-2010».