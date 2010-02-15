В Николаевской обл. сахар поставляется из частного предприятия

Николаевской облгосадминистрацией через ООО «Юкрейниан Шугар Компании» решен вопрос о выделении 150 тонн сахара для реализации его в розничной торговле Николаевской области. Об этом сообщают из пресс-службы Николаевской ОГА.

Субъектами хозяйствования ООО «Пятый океан», ОАО «Дом торговли «Южный Буг», ООО «Водный мир» (сеть «Гиппо»), ООО «Универсальная база 1608» заключены договора на получение сахара из ООО «Юкрейниан Шугар Компании» для поставок его в торговую сеть.

По состоянию на 15 февраля часть сахара уже получена, в частности, на ООО «Пятый океан» заготовлено 20 тонн сахара для реализации в розничной торговле по цене не выше 9,50 грн./кг.

Оптовым предприятием ООО «Универсальная база 1608» завезено 20 тонн продукта, который будет реализовываться по цене, также не превышающей 9,50 грн./кг. Об этом сообщают из пресс-службы Николаевской ОГА.