В Полтавской области потрачено 7,5 млн. грн.

В Полтавской области на создание и восстановление лесов в 2009 году было потрачено 7,5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, из этой суммы 1,2 млн. грн. составили средства областного бюджета, 0,5 млн. грн. – местных бюджетов, 1,2 млн. грн. – собственные средства предприятий и 4,6 млн. грн. – средства госбюджета.

В течение прошлого года на площади 6588 га лесоводы области провели рубку-формирование и оздоровление лесов. Работы по восстановлению лесов выполнены на площади 762 га, что составляет 127% от плана. Кроме того, создано 1416 га новых лесов.