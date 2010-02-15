В Полтавской области потрачено 7,5 млн. грн.
19:54, 15 февраля 2010Агро
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На создание и восстановление лесов
В Полтавской области на создание и восстановление лесов в 2009 году было потрачено 7,5 млн. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, из этой суммы 1,2 млн. грн. составили средства областного бюджета, 0,5 млн. грн. – местных бюджетов, 1,2 млн. грн. – собственные средства предприятий и 4,6 млн. грн. – средства госбюджета.
В течение прошлого года на площади 6588 га лесоводы области провели рубку-формирование и оздоровление лесов. Работы по восстановлению лесов выполнены на площади 762 га, что составляет 127% от плана. Кроме того, создано 1416 га новых лесов.
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