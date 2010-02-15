В Николаевской обл. ИПЦ составил 102,4%

В Николаевской области индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе 2010 года составил 102,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Согласно сообщению, рост цен в январе т.г. обусловлен подорожанием продуктов питания, а также товаров и транспортных услуг.

В частности, на потребительском рынке области продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4%. Больше всего выросли в цене овощи – на 17,7%, в т.ч. капуста – на 49,5%, картофель – на 20,4%, корнеплоды (свекла, морковь), лук и грибы – на 19%. Существенно подорожали молоко, сыр и яйца – на 7,7%, а также другие молочные продукты (сметана, cливки, молочные смеси для детского питания) – на 9,7%, кисломолочная продукция – на 9,4%, молоко – на 8,7%, сыр и творог – на 8,6%, консервированное молоко – на 5,6%, яйца – на 3%.

Фрукты выросли в цене на 3,7%, в т.ч. яблоки – на 8,1%, бананы – на 4%. Растительное масло и жиры подорожали на 3,3%, в т.ч. сливочное масло – на 9,1%, растительное – на 2,4%.

На непродовольственном потребительском рынке области в январе т.г. в транспортной сфере наблюдался рост цен на 2,6% в связи с подорожанием бензина на 6,3%, запчастей и аксессуаров – на 0,4%, услуг по ремонту и обслуживанию личных транспортных средств – на 12,5%.

Повышение цен в сфере здравоохранения в целом на 1,4% обусловлено подорожанием медицинских приборов и оборудования (оправ для очков) на 2,5%, а также фармацевтической продукции – на 0,4%, стоматологических услуг – на 7,5%, диагностических и медицинских услуг – на 1,1% и 0,2% соответственно.

Плата за жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива в целом не изменилась, подорожало лишь проживание в общежитиях – на 3,4% и расходы на содержание и ремонт жилья – на 0,2%. Однако они практически уравновесились снижением стоимости сжиженного газа. Он подешевел всего на 0,1%, но за счет значительных его объемов общая стоимость газа почти сравнялась с указанным подорожанием коммунальных услуг.