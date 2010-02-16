Россия отправила на Кубу первую партию зерна

ОАО «Объединенная зерновая компания», государственный оператор на рынке зерна, начало поставки зерна в рамках оказания гуманитарной помощи Кубе, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2009 г. Об этом 16февраля сообщила пресс-служба компании.

Первый корабль с российской продовольственной пшеницей в размере 25,558 тыс. тонн отплыл из Новороссийска 14 февраля 2010 г. Всего, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, ОЗК направит на Кубу до 100 тыс. тонн пшеницы 4 класса.

В настоящее время началась подготовка к отгрузке второй партии зерна - ожидается, что следующий корабль с российской пшеницей отправится на Остров Свободы в марте.

ОАО «Объединенная зерновая компания» отвечает не только за отправку судна, но и непосредственно осуществляет передачу зерна кубинской стороне в конечном пункте маршрута.