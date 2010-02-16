Цены в животноводстве Казахстана повысились

Согласно отчету Национального банка РК, в 2009 году цены на продукцию сельского хозяйства в Казахстане снизились на 12,7%. Особенно резко снизились цены на зерновые культуры. «За октябрь-ноябрь продукция растениеводства подешевела на 21,2%, что было обусловлено снижением цен на зерновые культуры — на 23,2%, а также на картофель и овощи (на 18,4% и 11,8%, соответственно), сообщает Агро Перспектива.

Значительный урожай зерновых в Казахстане и странах-импортерах казахстанской пшеницы обусловил проблемы сбыта зерна, что привело к падению цен на пшеницу и стало определяющим фактором снижения цен в сельском хозяйстве», — поясняется в документе. Между тем, под воздействием сезонного фактора продукция животноводства в анализируемом периоде подорожала на 3,7%, при этом цены на мясо скота и птицы снизились — на 0,4%, яйца стали дороже на 13,5%, стоимость сырого молока выросла на 13,6%. Между тем, под воздействием сезонного фактора продукция животноводства в анализируемом периоде подорожала на 3,7%, при этом цены на мясо скота и птицы снизились — на 0,4%, яйца стали дороже на 13,5%, стоимость сырого молока выросла на 13,6%. Динамика цен в сельском хозяйстве формировалась под воздействием процесса удешевления продукции растениеводства и роста цен в животноводстве, отмечают в Нацбанке. По наблюдениям «Казах-ЗЕРНО» в этот же период прошлого года пшеница 3 класса на рынке Казахстана стоила 24000–25000 тенге, а ячмень около 13000 тенге за тонну. Сейчас цена упала до 13000–15000 тенге за тонну пшеницы и до 9000 тенге за тонну.