Египет проводит тендер по закупке подсолнечного масла
11:56, 16 февраля 2010Агро
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10 тыс. тонн
По данным агентства Plantureux, государственный оператор продовольственного рынка Египта, компания FIHC, объявила новый тендер на закупку 10 тыс. тонн подсолнечного масла, сообщает АПК-Инфор.
Согласно условиям тендера, поставка товара импортеру должна быть осуществлена во второй половине марта т.г.
Заявки на участие в тендере принимаются до 17 февраля.
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