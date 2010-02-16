Египет проводит тендер по закупке подсолнечного масла

11:56, 16 февраля 2010
Агро
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 10 тыс. тонн

По данным агентства Plantureux, государственный оператор продовольственного рынка Египта, компания FIHC, объявила новый тендер на закупку 10 тыс. тонн подсолнечного масла, сообщает АПК-Инфор.

Согласно условиям тендера, поставка товара импортеру должна быть осуществлена во второй половине марта т.г.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 февраля.

 

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