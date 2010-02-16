Египет проводит тендер по закупке подсолнечного масла

10 тыс. тонн

По данным агентства Plantureux, государственный оператор продовольственного рынка Египта, компания FIHC, объявила новый тендер на закупку 10 тыс. тонн подсолнечного масла, сообщает АПК-Инфор. Согласно условиям тендера, поставка товара импортеру должна быть осуществлена во второй половине марта т.г. Заявки на участие в тендере принимаются до 17 февраля.

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