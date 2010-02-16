В Украине в региональные ресурсы закуплено 1,45 млн. тонн продзерна
12:15, 16 февраля 2010Агро
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К 12 февраля
По состоянию на эту же дату прошлого года в резервы было закуплено 2,096 млн. тонн продзерна (136,9% от объема рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса).
Как сообщается на официальном сайте Минагрополитики, в регионах по состоянию на 1 февраля т.г. в наличии имелось 519,1 тыс. тонн зерна (по данным деклараций).
Объем рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса продовольственного зерна составляет 1,531 млн. тонн.
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