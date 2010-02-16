В Украине в региональные ресурсы закуплено 1,45 млн. тонн продзерна

В Украине по состоянию на 12 февраля 2010 г., согласно оперативным данным, в региональные ресурсы закуплено продовольственного зерна урожая 2009 г. 1,45 млн. тонн, что составляет 109,5% от объема рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса, сообщает АПК-Информ

По состоянию на эту же дату прошлого года в резервы было закуплено 2,096 млн. тонн продзерна (136,9% от объема рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса).

Как сообщается на официальном сайте Минагрополитики, в регионах по состоянию на 1 февраля т.г. в наличии имелось 519,1 тыс. тонн зерна (по данным деклараций).

Объем рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса продовольственного зерна составляет 1,531 млн. тонн.