Цена закупки на пшеницу 3-го класса в Украине повысилась

Средневзвешенная закупочная цена на пшеницу 3 класса в Украине по состоянию на 12 февраля 2010 г. составляла 1181 грн/т, что на 4% превышает уровень цен на аналогичную дату прошлого года.

Об этом сообщается на официальном сайте МинАП со ссылкой на оперативные данные об уровне средневзвешенных закупочных цен на зерновые культуры, сообщает АПК-Информ.

Согласно сообщению, стоимость пшеницы 4 кл. к отчетной дате была 1101 грн/т (выше на 10% прошлогодней цены), 6 кл. – 1056 грн/т (превышает уровень 2009 г на 19%).

При этом минимальные и максимальные цены на эту же дату составляли: пшеница 3 кл. – 908 грн/т и 1350 грн/т, 4 кл. – 1000 грн/т и 1300 грн/т, 6 кл.- 860грн/т и 1430 грн/т соответственно.

Кроме того, по состоянию на 12 февраля рожь гр.А стоила в Украине 837 грн/т. Минимальная цена на культуру составляла 760 грн/т, а максимальная – 970 грн/т. По сравнению с прошлым годом рожь подешевела на 1%.

Цена на кукурузу составляла 1214 грн/т (к уровню 2009 г. +41%). Минимальные и максимальные цены составляли1020 грн/т и 1380 грн/т соответственно.

Средневзвешенная закупочная цена на ячмень 3 кл. в Украине по состоянию на 12 февраля 2010 г. составляла 886 грн/т (минимальная цена – 740грн/т, максимальная – 980 грн/т). По сравнению с прошлым годом культура подорожала на 5%.