Хозяйства Харьковской области обеспечены минудобрениями на 89%

Предприятия агропромышленного комплекса Харьковской области обеспечены минеральными удобрениями для проведения весенней посевной кампании на 89% от необходимого.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Отмечается, что на 15 февраля в хозяйствах области было в наличии 66,2 тыс. т. минеральных удобрений (с начала года приобретено 28,02 тыс. т.).

Полностью обеспеченные минеральными удобрениями хозяйства Чугуевского, Золочевского, Лозовского, Кегичевского, Изюмского, Великобурлуцкого, Волчанского, Красноградского, Первомайского, Змеевского и Балаклейского районов области.

Закупка минеральных удобрений предприятиями АПК области продолжается.