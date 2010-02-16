Хозяйства Харьковской области обеспечены минудобрениями на 89%
Закупка продолжается
Предприятия агропромышленного комплекса Харьковской области обеспечены минеральными удобрениями для проведения весенней посевной кампании на 89% от необходимого.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.
Отмечается, что на 15 февраля в хозяйствах области было в наличии 66,2 тыс. т. минеральных удобрений (с начала года приобретено 28,02 тыс. т.).
Полностью обеспеченные минеральными удобрениями хозяйства Чугуевского, Золочевского, Лозовского, Кегичевского, Изюмского, Великобурлуцкого, Волчанского, Красноградского, Первомайского, Змеевского и Балаклейского районов области.
Закупка минеральных удобрений предприятиями АПК области продолжается.