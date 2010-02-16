«Бисквит-Шоколад» намерена увеличить производство и продажи продукции

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, в 2010 году планирует увеличить объем выпуска и реализации продукции, как минимум, на 5% (в 2009 году рост этих показателей составил 4%), а в денежном выражении – на 25%.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что прогноз базируется на высоких показателях роста производства и продаж за первый месяц года. Так, уже в январе т.г. объем производства по отношению к январю прошлого года составил 26% в натуральном выражении (увеличился на 1,1 тыс. тонн) и 40% - в денежном. Однако за базовый вариант прогноза взяты меньшие показатели, поскольку специалисты предприятия считают, что следствием стремительного роста цен на сахар и какао-продукты может стать снижение покупательной способности населения в отношении кондитерских изделий.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

Корпорация поставляет кондитерские изделия более чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года - около 30%.

Предприятия корпорации в 2009 году выпустили 59,5 тыс. т кондитерских изделий, что на 4% больше, чем в 2008 году. В денежном выражении объем производства вырос примерно на 20% и составил 683,4 млн. грн. Компания реализовала 59,2 тыс. т кондитерских изделий на сумму 684,6 млн. грн. Одновременно компания на 2% нарастила экспорт своей продукции: он составил 19,2 тыс. т против 18,8 тыс. т в предыдущем году.