Агропредприятия Житомирщины задолжали ПФ свыше 12 млн. грн.

15:59, 16 февраля 2010
Агро
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К началу 2010 года

В Житомирской области задолженность предприятий агропромышленного комплекса в Пенсионный фонд на начало 2010 года достигла 12 млн. 170,4 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам АПК Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в частности, на 1 января этого года долг экономически активных предприятий АПК региона составил 4 млн. 678,8 тыс. грн., предприятий, приостановивших хозяйственную деятельность, – 4 млн. 611,5 тыс. грн., предприятий-банкротов – 2 млн. 880,1 тыс. грн.

Н.ДЕЙСАН отметил, что начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА Николай ДИДКОВСКИЙ издал приказ, которым персональная ответственность за погашение данной задолженности возложена на руководителей районных управлений АПК райгосадминистраций.

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