Агропредприятия Житомирщины задолжали ПФ свыше 12 млн. грн.

В Житомирской области задолженность предприятий агропромышленного комплекса в Пенсионный фонд на начало 2010 года достигла 12 млн. 170,4 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам АПК Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в частности, на 1 января этого года долг экономически активных предприятий АПК региона составил 4 млн. 678,8 тыс. грн., предприятий, приостановивших хозяйственную деятельность, – 4 млн. 611,5 тыс. грн., предприятий-банкротов – 2 млн. 880,1 тыс. грн.

Н.ДЕЙСАН отметил, что начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА Николай ДИДКОВСКИЙ издал приказ, которым персональная ответственность за погашение данной задолженности возложена на руководителей районных управлений АПК райгосадминистраций.