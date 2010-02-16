Почти 90% посевов озимых Житомирщины в хорошем состоянии

В Житомирской области 89% посевов озимых зерновых на площади 110,6 тыс. га находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, специалисты агрономической службы этого управления вместе с учеными провели контроль за состоянием перезимовки озимых культур. По результатам проверки установлено, что 11% посевов озимых на площади 13,7 тыс. га находятся в слабом состоянии. Погибли озимые на площади только 0,8 тыс. га.