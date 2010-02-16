Луганщина значительно увеличила посевные площади овощей

В минувшем году в Луганской области были значительно увеличены посевные площади и валовые сборы овощей, в частности: огурцов, томатов, баклажан и перца сладкого. Об этом в ходе областного совещания по вопросам развития овощеводства заявил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

«В частности, площадь возделывания томатов в сельхозпредприятиях области расширена на 11%, огурцов – в 1,7 раза, перца сладкого и баклажан соответственно в 3,1 и 3,6 раза», – рассказал заместитель губернатора. По его словам, в структуре посевных площадей удельный вес томатов увеличен с 8% до 14%, других (неборщевых) культур – с 5% до 20%, в том числе огурцов с 1% до 4%.

«Узкая ориентация на возделывание только капусты, лука, моркови и свеклы, которая сложилась в предыдущие годы, была пересмотрена по каждой из них в пользу расширения набора выращиваемых культур», – пояснил Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

Подводя итоги минувшего года заместитель губернатора отметил, что в целом производство овощной продукции в сельхозпредприятиях области составило 8,1 тыс. тонн, или 79% от валового сбора 2008 года, но при этом данный показатель выше среднегодового производства за 2007-2008 годы на 12%.