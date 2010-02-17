В Херсонский обл. подтоплены уже более 5 тыс. домов

В Херсонский области в результате потепления и таяния снега количество подтопленных домов увеличилось до более чем 5 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации.

В частности, в результате таяния снега и поднятия уровня грунтовых вод с начала февраля в 7 районах области по состоянию на 17 февраля в воде находятся 5095 частных домов и 132 дома (вода на уровне пола) в 27 населенных пунктах.

Самая сложная ситуация в Цюрупинском, Каланчацком, Геническом, Новотроицком и Скадовском районах.

Продолжаются работы по откачке воды из домов силами МЧС и местных органов власти.