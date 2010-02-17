В Херсонский обл. подтоплены уже более 5 тыс. домов
10:46, 17 февраля 2010Агро
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Из-за таяния снега
В Херсонский области в результате потепления и таяния снега количество подтопленных домов увеличилось до более чем 5 тыс.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации.
В частности, в результате таяния снега и поднятия уровня грунтовых вод с начала февраля в 7 районах области по состоянию на 17 февраля в воде находятся 5095 частных домов и 132 дома (вода на уровне пола) в 27 населенных пунктах.
Самая сложная ситуация в Цюрупинском, Каланчацком, Геническом, Новотроицком и Скадовском районах.
Продолжаются работы по откачке воды из домов силами МЧС и местных органов власти.
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