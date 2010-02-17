"БМ Банк" обвиняет «Галичину» в невыплатах по облигациям

"БМ Банк" заявляет о том, что ЗАО "Галичина" отказывается платить по своим корпоративным облигациям серии "А" и "С". В то же время, в компании говорят, что задерживаются с выплатой задолженности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЗАО «Галичина», чтобы не повышать цены на молочную продукцию, компания ищет понимания с партнерами в вопросах отсрочки финансовых платежей.

«Молочная компания «Галичина» на сегодня имеет задолженность по корпоративным облигациям, размещенным в дочерней структуре российского Банка Москвы, и никоим образом не отказывается от их уплаты. За 2009 год сумма фактически оплаченных процентов БМ Банка составляет 703 тыс. 803,4 грн., за 2010 – 55 тыс. 333,1 грн.», - отмечается в сообщении пресс-службы компании.

По данным компании, задержки платежей связаны с кризисом на международных рынках, и не в поле компетенции «Галичины», поскольку предприятие, как и большинство украинских производителей, испытывает финансовые трудности.

В частности, в 2009 г. цены на сырье достигли критически высокой отметки, вместе с тем, спрос на молочную продукцию упал на свыше 8%. Чтобы удержать приемлемые для потребителей цены, компания была вынуждена пойти на уменьшение рентабельности. Потому «Галичина» обратилась к своим партнерам и с каждым из них нашла компромиссное решение об отсрочке финансовых обязательств.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе «БМ Банка», в прошлом году банк предложил «Галичине» облигации серий «А» и «С» к досрочному выкупу. Часть облигаций была выкупленная эмитентом, а оставшаяся задолженность реструктуризирована.

По данным банка, в последующем «Галичина» «весьма неаккуратно гасила задолженность» перед банком, а в последнее время «практически прекратила выплаты».

По мнению аналитиков «БМ Банка», динамика и объем выручки молочной компании «Галичина» являются достаточными для оплаты задолженности перед банком в соответствии с оговоренными сроками и суммами.

Банк подал в суд исковые заявления о принудительном взыскании с ЗАО «Галичина» сумм задолженностей по обеим сериям облигаций.

Как сообщал УНИАН, молочная компания «Галичина», один из крупных производителей молочной продукции, с 10 декабря 2009 г. повысила цены на свою продукцию на 10%.

В компании считают, что выходом из сложившейся ситуации могло бы быть снижение налога на добавленную стоимость для переработчиков.

Справка УНИАН. ЗАО «Галичина» - украинская молочная компания, основанная в 1998 г. Мощности основной производственной площадки – Радеховского молокозавода – позволяют перерабатывать 350 тонн молока в сутки.

Основные ТМ: «Галичина», «Мої корівки», «12 вітамінів».

ОАО «БМ Банк» (г. Киев) зарегистрировано 8 ноября 2005 года.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 2,926 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,343 млрд. грн., обязательства – 2,682 млрд. грн., уставный капитал – 340,658 млн. грн., собственный капитал – 243,759 млн. грн.

ОАО «БМ Банк» в 2009 году получило убыток в размере 112,749 млн. грн. против 10,102 млн. грн. прибыли в 2008 году.

ОАО АКБ «Банк Москвы» (Российская Федерация) владеет 100% в уставном капитале украинского кредитно-финансового учреждения.