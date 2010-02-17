ВР не согласилась с новыми правилами проведения земельных аукционов

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона “О земельных аукционах”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 128 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законопроектом предусматривалось внедрение механизма подготовки и проведения земельных аукционов, законодательного урегулирования порядка проведения земельных аукционов и организации аукционной деятельности на рынке земель, механизма финансирования проведения аукционов за счет заказчика.

Законопроектом планировалось установление четких действий организатора торгов по подготовке земельных участков (права на аренду) к продаже и исполнителя по подготовке и проведению торгов по прозрачному механизму. Законопроект предусматривал постоянное информирование общественности о намерениях и фактической продаже земельных участков или права аренды на них на земельных аукционах. Им определены критерии финансирования проведения аукционов.

Законопроектом также предлагалось внести изменения в некоторые законодательные акты относительно отмены норм, которые касаются продажи суперфиция и эмфитевзиса на земельные участки государственной и коммунальной собственности. Кроме того предусмотрено, что договор на вещевые права может заключаться как на платной, так и на бесплатной основе.