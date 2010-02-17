Кабмин решил выделить Госкомводхозу 30 млн. грн.
На противопаводковые мероприятия
Кабинет министров Украины решил выделить Государственному комитету по водному хозяйству 30 млн. грн. из резервного фонда госбюджета на противопаводковые мероприятия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА.
По его словам, указанные средства будут направлены на проведение профилактических мероприятий на шлюзах малых и средних рек.
В то же время министр не смог уточнить, какой объем средств из резервного фонда планируется выделить на проведение общих противопаводковых мероприятий в стране, отметив при этом, что эта цифра будет известна после предоставления профильными министерствами - Минтопэнерго, Минприроды, Минтранссвязи - соответствующих расчетов.